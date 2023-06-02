Пугачева встала на защиту ненавидящего россиян Шевчука

Уехавшая из России Алла Пугачева поддержала своего коллегу по цеху Юрия Шевчука, который тоже сбежал со своей родины в сложный период. Музыкант лишился всех концертов в нашей стране, заработки остановились.

«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» — написала Примадонна.

Напомним, Юрий Шевчук много пел про родину в мирное время. Но с наступлением мировых событий он одним из первых уехал из России, бросив народ в сложной ситуации.

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