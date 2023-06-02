Угнездились: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов

Опасения, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут расстаться якобы из-за того, что слишком долго выбирают дом и никак не придут к единому мнению, не подтвердились. 1 июня западная пресса сообщила, что звездная пара все-таки нашла себе место, где свить уютное семейное гнездышко.
Итак, это шикарный особняк в Беверли-Хиллз стоимостью почти в 61 миллион долларов с 12 спальнями, 24 санузлами и собственным спорткомплексом на открытом воздухе.
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Добавим, что Лопес и Аффлек начали искать дом еще летом 2021-го, за год до свадьбы. Это был очень долгий процесс. Новое жилище должно было быть уютным не только для супругов, но и для их детей от предыдущих браков.
Об этом пишет издание People, отмечая, что в феврале 2023-го Дженнифер выставила на продажу свой особняк в Бель-Эйр (Лос-Анджелес) за 42,5 миллиона долларов, а ранее в августе Бен сделал то же самое со своим домом в Пасифик-Палисейдс (там же) за 30 миллионов долларов.