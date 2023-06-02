Угнездились: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили особняк в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов

Опасения, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут расстаться якобы из-за того, что слишком долго выбирают дом и никак не придут к единому мнению, не подтвердились. 1 июня западная пресса сообщила, что звездная пара все-таки нашла себе место, где свить уютное семейное гнездышко.

Итак, это шикарный особняк в Беверли-Хиллз стоимостью почти в 61 миллион долларов с 12 спальнями, 24 санузлами и собственным спорткомплексом на открытом воздухе.

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