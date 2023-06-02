«На бабушку Аллу совсем не похожа»: как сейчас выглядит единственная внучка Пугачевой — смуглая

У Аллы Пугачевой, которая вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой уехала в Израиль, довольно большая семья. Примадонна трижды бабушка — у нее есть внуки Никита и Дени, а вот внучка всего одна — Клавдия. Сама артистка не раз говорила о том, что дочка Кристины Орбакайте похожа на нее как две капли воды, особенно характером. Примадонна так и называла внучку — моя капелька. А вот поклонники считают, что с возрастом Клава стала все больше напоминать свою маму.

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Кристина родила свою точную копию, единственное различие — смуглость кожи и более темный оттенок волос. Это Клава унаследовала от отца бизнесмена Михаила Земцова. При этом внучка Аллы Пугачевой может похвастаться схожими чертами лица с мамой, стройной фигурой, правда пока по-юношески угловатой, а также миловидной улыбкой.