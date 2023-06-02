Мадонна с младенцем на руках: Зепюр Брутян покормила сынишку Микаэля из бутылочки прямо в поле

Зепюр Брутян судя по всему комбинирует питание малыша — он на грудном вскармливании, но если молока не хватает, то звездная мама дает ему бутылочку. Кроха Микаэль сладко посасывал молочко, убаюканный пением птиц. Жена Павла Прилучного покормила малыша из бутылочки прямо в поле.

А поклонники не перестают удивляться тому, как свежо выглядит Зепюр — на лице ни следа от бессонных ночей и недосыпа. Либо ей помогает Павел, либо кто-то из родственников. Как известно, у актрисы большая семья. Теща «мажора» часто наведывается к ним в гости. С братиком нянчатся и дети Прилучного от первого брака — Тимофей и Мия просто в восторге, что в семье появился еще один малыш.

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