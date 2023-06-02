Они даже не в отношениях: мать ребенка Аль Пачино три месяца скрывала от актера свою беременность

В конце мая мир удивила новость о том, что 83-летний актер Аль Пачино вновь станет отцом. Будущей матери Нур Альфаллах 29 лет, и это будет ее первый ребенок. Однако подоспели любопытные подробности. Оказывается, пара даже не встречается.
Отношения стареющего артиста и молодой наследницы богатой семьи начались в апреле 2022 года. Девушка сблизилась с кинозвездой через его младшую дочь Оливию.
«На самом деле неясно, каковы сроки (их отношений. — Прим. авт.), но, по-видимому, он думал, что их отношения давно закончились. Когда она забеременела, она не говорила ему об этом в течение одиннадцати недель», — сообщает источник голливудского портала Showbiz411.
«Она знала, что Аль не хочет больше детей, у них нет отношений, и это бардак. Юристы работали над этим несколько месяцев».
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Отмечается, что актер якобы настолько удивлен новостью о беременности, что даже хочет сделать тест на отцовство. Во время отношений девушка якобы сказала ему, что не может иметь детей из-за проблем с щитовидной железой. Сюжет для мыльной оперы, не иначе.
Журналисты добавляют, что наследники Пачино «очень расстроены» этой новостью. А сама Нур находится уже на восьмом месяце беременности.