Алина Загитова показала бахрому между ног: крошечные шортики красиво подчеркнули загар

Олимпийская чемпионка Алина Загитова по возвращении из зажигательного отпуска в Дубае с головой ушла в учебу. Сессия в разгаре, фигуристка едва успевает общаться с подписчиками в соцсетях. Но про фото не забывает и старается регулярно публиковать новый контент.

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На этот раз Алина показала, во что нарядилась для выхода в люди. Красотка облачилась совсем по-летнему в топ и микрошортики — с повышением градуса на улице одежды на Загитовой становится все меньше. Спортсменка щегольнула красивым дубайским загаром и упругими бедрами с бахромой между ног.