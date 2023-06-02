Мокренькая Туктамышева в лифчике без пуш-ап блеснула прелестями на пляже: душа нараспашку

Поэтому ей приходится довольствоваться воспоминаниями. Ностальгия по пляжу и морю привела к тому, что Туктамышева запостила снимок, на котором счастливая позирует в пикантном лифчике без пуш-ап с друзьями на фоне моря. Довольная, она раскинула руки будто для объятий, а сама улыбается от души.