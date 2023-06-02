Мокренькая Туктамышева в лифчике без пуш-ап блеснула прелестями на пляже: душа нараспашку

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева улетела в Мексику. Но подписчики в соцсетях рано радовались — туда красотка отправилась не в отпуск, а на тренировочные сборы. В свободное время спортсменка едва успевает посетить достопримечательности. О пляже даже и не помышляет.
Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети
Поэтому ей приходится довольствоваться воспоминаниями. Ностальгия по пляжу и морю привела к тому, что Туктамышева запостила снимок, на котором счастливая позирует в пикантном лифчике без пуш-ап с друзьями на фоне моря. Довольная, она раскинула руки будто для объятий, а сама улыбается от души.