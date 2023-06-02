Новости шоу-бизнеса: Муцениеце раскрыла беременность, Земфира* отрицает французское гражданство, Ротару сторонится Вайкуле

Земфира* отрицает французское гражданство

Певица Земфира* отрицает, что у нее появилось французское гражданство. Звезда больше года живет в Париже, но уверяет, что только с российским паспортом и больше никаким.

Муцениеце раскрыла беременность

Агата Муцениеце показала подписчикам в соцсетях беременный живот. Актриса предстала с беременным животом. Актриса в черном мини-платье оверсайз покрасовалась на камеру., наглаживая себя по округлости. Это ее так изменили для роли, но фанаты на всякий случай поздравили с грядущим пополнением.

Ротару сторонится Вайкуле

София Ротару перестала общаться с Лаймой Вайкуле. Звезда советской эстрады предпочитает держаться подальше от скандалистки, объяснил ее экс-директор Сергей Лавров.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.