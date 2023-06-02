Дмитрий Дибров впервые высказался после увольнения из программы «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров прервал молчание, которое тянулось месяц после его увольнения из передачи «Кто хочет стать миллионером?», которую он вел два десятилетия на Первом канале. Премьера проекта с новым ведущим уже состоялась, кресло теперь занимает Юлианна Караулова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дибров высказался, что к ситуации со своей заменой он отнесся с пониманием, ведь телевидение — это специфическая сфера. Он пожелал преемнице удачи, а также попросил поддержать девушку на этапе начинания, а не критиковать ее. Поскольку сейчас многие требуют убрать Караулову из эфиров и вернуть Диброва. Так было, кстати, еще в начале 2000-х, когда ведущим назначили Максима Галкина*.

«Тогда Максим Галкин* выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел, будете находить новые достоинства у нового ведущего», — цитирует телеведущего News.ru.

Дибров назвал Караулову умной девушкой, ведь она в свое время выиграла в кресле участницы шоу три миллиона. Сам он, когда пытался играть, более 200 тысяч не выигрывал.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.