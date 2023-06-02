Игривая Волочкова выказала себя без бюстгальтера: вышла на улицу, встала у елочки

Звезда балета Анастасия Волочкова после грандиозного выступления поспешила домой, чтобы как следует отдохнуть. Звезда много репетировала, потратила много сил и энергии и теперь надеется восстановиться. Она уверяет, что домашняя обстановка ее быстро наполняет и помогает расслабиться.

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Расслабилась балерина и в одежде. Она отказалась от бюстгальтера, натянув на себя крошечную маечку на тонких лямках и микро-шортики. Выйдя во двор, она позировала на фоне елочки и продемонстрировала отсутствие нижнего белья во всей красе. Кстати, артистка любит носить минимум одежды, и даже гостей порой принимает без штанов.