Валя Карнавал опасно наклонилась, демонстрируя ядреный бюст: вот-вот все вывалится (видео)

Звезда Интернета и телевидения Валя Карнавал пережила болезненный разрыв с бойфрендом Сашей Стоуном и теперь отрывается по полной. Отпуск с подружкой в Таиланде, прогулки по ночному городу в мини-юбках, опасное декольте и отвязные фото – бывший скоро взвоет от контента экс-пассии. Но останавливаться Валя не собирается.

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Новое видео Валентина засняла для соцсетей специально. Она нарядилась в тесный корсет, который эффектно сработал как пуш-ап для ее ядреного бюста. В какой-то момент она опасно наклонилась, и все содержимое декольте едва не вывалилось наружу, прямо в камеру. Подписчики остались под впечатлением и усыпали Карнавал комплиментами.