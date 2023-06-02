Маму ростом почти догнала: как сейчас выглядит американская дочь Кристины Орбакайте - живет в Нью-Йорке, по-русски с трудом говорит

Певица Кристина Орбакайте уже давно не была в России. Она уехала в США еще зимой, и на фоне скандалов, сотрясающих ее большое семейство, не прилетает в Москву. Между тем, ее младшая из наследников, 11-летняя дочка Клавдия Земцова, окончила начальную школу.

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Клава растет настоящей красавицей и ростом вот-вот догонит маму. Орбакайте показала, как сейчас выглядит дочка, побывав на ее школьном выпускном. Девочка больше похожа на отца, считают многие поклонники семейства, но и черты звездной родительницы в ней присутствуют.