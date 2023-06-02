Илана Юрьева облекла упругую мякоть в лиф без пуш-ап: покрасовалась на лужайке

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева едва успевает видеться с дочкой и мужем – столь плотный гастрольный график не позволяет ей даже заглянуть домой. Что уж говорить про отпуск, о котором она пока лишь мечтает. Поэтому красотка в первый день лета решила вспомнить, как отдыхала в Таиланде, и запостила снимки с беззаботного отпуска.

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Илана позировала в шортиках с оригинальной ширинкой и лифе без пуш-ап. Трендовый купальник зеленого цвета очень идет красавице, считают подписчики. Они пожелали Илане поскорее оказаться на желанном курорте и как следует отдохнуть - лето все-таки пора отпусков.