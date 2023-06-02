Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули «Дом-2»

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян приняли решение покинуть проект. Они пробыли на реалити-шоу 7 месяцев, и это был их второй заход – в 2020 году после рождения первенца пара уже оставляла шоу, чтобы сосредоточиться на семье.

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На этот раз блогеры возвращались, чтобы спасти семью – Саша и Иосиф были на грани развода, и зрители видели, как непросто молодым родителям справляться с обязанностями по отношению друг у другу. Но сейчас они решили сохранить отношения и объявили об уходе с Поляны.

«И мы счастливы! Спасибо «Дому-2» за прекрасные 7 месяцев. А нам пора в добрый путь», - написала Черно в соцсетях.

Сейчас на реалити-шоу, к слову, начался масштабный камбэк старичков - туда уже вернулись Либерж, Илья Яббаров и Настя Голд, Дмитрий Дмитренко. Кто еще появится на шоу, пока секрет.