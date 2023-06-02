Севастьянова перетянула пышные прелести цепями: без нижнего белья вышла в свет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру, но по-прежнему интересует поклонников. Самая красивая спортсменка Олимпиады в Лондоне – 2012 сейчас вернулась в Москву из Монако и проводит время на родине. Дел накопилась масса, но гимнастка находит возможность отвлечься.

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Накануне она отправилась с подругами в ресторан, выбрав оригинальный наряд. Она облачилась в черное платье с трендовым декольте. под такую конструкцию с многочисленными разрезами нижнее белье не надеть, Каролина так и поступила. Она утянула пышное богатство цепями и показала, как выглядит в модном облачении.