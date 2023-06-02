Седокова в кожаном платье в облипку сразила ядерными бедрами: «спелые» округлости во всей красе — будоражущий вид

В последнее время Анна не перестает удивлять публику. В первый день лета она щегольнула в кожаном мини-платье на запах. Наряд подчеркнула ее округлые формы. Певица обнажила пышное декольте. Она дефилировала в ботфортах, виляя бедрами. Седокова козырнула своим впечатляющим тылом.

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