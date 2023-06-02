Седокова в кожаном платье в облипку сразила ядерными бедрами: «спелые» округлости во всей красе — будоражущий вид

Анна Седокова уже много лет строит карьеру. Она выступала в группе «ВИА Гра», а потом построила сольную карьеру. При этом певица родила троих детей от разных мужчин. В 40 лет она продолжает выступать и носить смелые наряды. Артистка всегда оказывается в центре внимания благодаря эффектной внешности.
В последнее время Анна не перестает удивлять публику. В первый день лета она щегольнула в кожаном мини-платье на запах. Наряд подчеркнула ее округлые формы. Певица обнажила пышное декольте. Она дефилировала в ботфортах, виляя бедрами. Седокова козырнула своим впечатляющим тылом.
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«Это как такая игра. И я ее принимаю. Я благодарна и собираюсь играть дальше», – написала звезда.
Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали ее комплиментами. «Невероятная», «Горячая модель», «Тут просто пожар», — стали писать в Сети.