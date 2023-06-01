Карнавал в тугих лосинах и кроп-топе козырнула манкими формами на корте: изгибы всем на зависть

Валя Карнавал уже несколько лет активно покорят шоу-бизнес. Она стала известной благодаря роликам в соцсетях. Но также ей удалось стать певицей. Не так давно она поругалась с женихом Сашей Стоуном. После этого артистка стала регулярно делится домашними кадрами и наряжаться в смелые наряды.
На этот раз Валя решила развеяться с друзьями. Она приехала на корт, где попрыгала с ракеткой. Блогерша в тугих лосинах и кроп-топе подчеркнула изгибы постройневшей фигуры. Она оголила свой живот с пирсингом. Карнавал грациозно ставила назад ножку, отбивая мячик. Карнавал потом оторвалась с друзьями, начав петь в машине.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Валя. Многие отмечают, что перемены в жизни пошли ей на пользу. «Ой, талия вызывает зависть», «Что за конфетка», «В лосинах еще лучше», «Ну тут слова пропадают», «Сочная», «Какая кошечка», — стали писать подписчики.