Карнавал в тугих лосинах и кроп-топе козырнула манкими формами на корте: изгибы всем на зависть

На этот раз Валя решила развеяться с друзьями. Она приехала на корт, где попрыгала с ракеткой. Блогерша в тугих лосинах и кроп-топе подчеркнула изгибы постройневшей фигуры. Она оголила свой живот с пирсингом. Карнавал грациозно ставила назад ножку, отбивая мячик. Карнавал потом оторвалась с друзьями, начав петь в машине.

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