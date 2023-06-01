Рудова в болтающихся шортах оголила свои прелести: рукой оттянула ткань — трусиков не оказалось

На этот раз Рудова решила показать, какую фигуру считает идеально. Она выложила архивные кадры, на которых позировала с задранной вверх футболкой и в крохотных мини-шортах. Актриса оголила рельефный пресс. Она взяла и оттянула шорты, которые болтались на ее бедрах. Наталья едва не сверкнула сокровенным.

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