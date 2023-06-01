Рудова в болтающихся шортах оголила свои прелести: рукой оттянула ткань — трусиков не оказалось

Наталья Рудова уже длительное время снимается в кино. Копилка с ее работами пополняется каждый год. Недавно она снова снялась с Павлом Прилучным в продолжении сериала «Жизнь по вызову». В 39 лет блондинка держит себя в форме и не перестает носить откровенные наряды даже в обычной жизни.
На этот раз Рудова решила показать, какую фигуру считает идеально. Она выложила архивные кадры, на которых позировала с задранной вверх футболкой и в крохотных мини-шортах. Актриса оголила рельефный пресс. Она взяла и оттянула шорты, которые болтались на ее бедрах. Наталья едва не сверкнула сокровенным.
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«Худеем до этого веса? Нужно скинуть еще 7 кг», – написала звезда.
Поклонники были впечатлены. Однако многие решили, что сейчас она выглядит еще привлекательнее. «Ну тут одни кости», «Не нужно», «Какая хорошая», «Чтобы снова шорты спадали? Бедра должны быть!», «Это слишком, не стоит», — отметились подписчики.