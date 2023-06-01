Брутян вышла на улицу с крохой-сыном Прилучного, нарядив его в вязаный костюм: покормила малыша из бутылочки

Зепюр Брутян снимается в кино, но известна не многим. Однако в прошлом году она вышла замуж за Павла Прилучного, чем привлекла к себе внимание. Влюбленные стали регулярно выходить в свет вместе. А недавно молодая избранница артиста впервые стала мамой. Она родила сына, которого супруги назвали Микаэлем.
На этот раз Брутян решила поделиться личными кадрами. Она пока скрывает лицо наследника, но заверяет, что он пошел в отца. На видео актриса в черном халатике вышла на улицу. Она держала на руках малыша, облаченного в белый вязаный костюм и шапочку. Зепюр покормила его из бутылочки.
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«С Днем защиты детей. В этом году для меня этот день стал особенно важным. Берегите своих деток и дарите как можно больше любви! Они самое дорогое и важное, что есть в нашей жизни», – написала звезда.
Поклонники восхитились нежными кадрами. Но нашлись те, кто удивился, что актриса не кормит грудью, хотя говорила обратное. Напомним, что Брутян намерена выйти из декрета в конце лета. Она признавалась, что в августе у нее уже будет работа.