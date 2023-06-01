Брутян вышла на улицу с крохой-сыном Прилучного, нарядив его в вязаный костюм: покормила малыша из бутылочки

На этот раз Брутян решила поделиться личными кадрами. Она пока скрывает лицо наследника, но заверяет, что он пошел в отца. На видео актриса в черном халатике вышла на улицу. Она держала на руках малыша, облаченного в белый вязаный костюм и шапочку. Зепюр покормила его из бутылочки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».