Наталья Рудова с нежностью прильнула к Павлу Прилучному: взял и поцеловал прямо на людях

На новом видео Наталья прильнула к коллеге. Она стала его расхваливать. В ответ Павел стал смущенно улыбаться, а потом поцеловал ее в висок. Оказалось, что они снялись в продолжении сериала.

«Я знаю, вы ждали этой сторис, этого красивого парня! Вы все про него спрашивали! Да, да! Он хороший, удобный, классный парень! И вообще хороший человек! Я его обожаю» – заявила Рудова. «Взаимно», – сказал актер.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».