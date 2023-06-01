Наталья Рудова с нежностью прильнула к Павлу Прилучному: взял и поцеловал прямо на людях

Уже больше 10 лет Наталья Рудова строит карьеру в кино. Она стала известной благодаря роли в сериале «Татьянин день». Однако также блондинка снялась в проекте «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. У них были достаточно смелые сцены вместе. А теперь звезда снова с ним увиделась в Москве.
На новом видео Наталья прильнула к коллеге. Она стала его расхваливать. В ответ Павел стал смущенно улыбаться, а потом поцеловал ее в висок. Оказалось, что они снялись в продолжении сериала.
«Я знаю, вы ждали этой сторис, этого красивого парня! Вы все про него спрашивали! Да, да! Он хороший, удобный, классный парень! И вообще хороший человек! Я его обожаю» – заявила Рудова.
«Взаимно», – сказал актер.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие отметили, что Павел ведет себя очень смело. Напомним, что в прошлом году он женился на Зепюр Брутян. А совсем недавно молодая жена родила ему сына Микаэля.