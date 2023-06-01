Таня Мусульбес рассказала о том, как ей живется с мужем подруги

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес в начале этого года оказалась втянута в неприятную историю расставания Марины Африкантовой и Романа Капаклы.

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В глазах общественности девушка оказалась разлучницей. Так как именно с ней Роман стал жить сразу после того, как оставил свою законную супругу.

Поклонники Марины до сих пор возмущены тем, что Таня увела мужчину у своей подруги. Однако у Мусульбес совсем другой взгляд на ситуацию. Ведь, по ее мнению, она никогда не дружила с Африкантовой.

Поэтому на все вопросы о том, как ей живется с мужчиной своей подруги, Таня твердо заявляет, что никогда не имела такого опыта.