Таня Мусульбес рассказала о том, как ей живется с мужем подруги

Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес в начале этого года оказалась втянута в неприятную историю расставания Марины Африкантовой и Романа Капаклы.
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В глазах общественности девушка оказалась разлучницей. Так как именно с ней Роман стал жить сразу после того, как оставил свою законную супругу.
Поклонники Марины до сих пор возмущены тем, что Таня увела мужчину у своей подруги. Однако у Мусульбес совсем другой взгляд на ситуацию. Ведь, по ее мнению, она никогда не дружила с Африкантовой.
Поэтому на все вопросы о том, как ей живется с мужчиной своей подруги, Таня твердо заявляет, что никогда не имела такого опыта.
«Марина никогда не была подругой. Мы списывались раз в год, когда у нее или у меня был ДР. В моем понимании это не дружба. Вы когда-нибудь видели, чтобы я проводила время с Мариной один на один? Только в компаниях, когда мы совместно куда-то ездили…» — высказалась Таня в своем блоге.