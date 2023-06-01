Севастьянова в платье с пикантными разрезами обнажила «бугры страсти»: лишила всех дара речи

1 июня Каролина отправилась в театр. Она выбрала для такого случая откровенный наряд. Гимнастка облачилась в черное платье с пикантными разрезами. Она засветила свою грудь без лифчика. Севастьянова игриво покрасовалась на камеру. Наряд позволил ей козырнуть своей стройной фигурой.

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