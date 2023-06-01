Севастьянова в платье с пикантными разрезами обнажила «бугры страсти»: лишила всех дара речи

Каролина Севастьянова стала успешной художественной гимнасткой. Она завоевала большое количество наград. А в прошлом году олимпийская чемпионка отметилась в шоу «Звезды в Африке». Длинноногая брюнетка тогда поразила парней своей фигурой и вызвала зависть у девушек. Теперь она приехала в Москву после длительного путешествия.
1 июня Каролина отправилась в театр. Она выбрала для такого случая откровенный наряд. Гимнастка облачилась в черное платье с пикантными разрезами. Она засветила свою грудь без лифчика. Севастьянова игриво покрасовалась на камеру. Наряд позволил ей козырнуть своей стройной фигурой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники лишились дара речи. Многие отметили, что в свои 28 лет она может дать фору даже моделям. «Что-то неземное», «Какая же красивая», «Грудь так игриво выглядывает», «Просто богиня», «Вам бы на подиум! Даже Шейк затмите», «Ну хороша», «Слов нет», — стали писать в Сети.