«Любим и защищаем»: Подольская в крохотных шортах запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова на лужайке

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру на сцене. Она давно стала известной, когда еще была участницей «Фабрики звезд». Теперь певица не только продолжает строить карьеру, но и успела стать женой и мамой. Она вместе с Владимиром Пресняковым растит сыновей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана.
На этот раз Наталья выложила милое фото, сделанное в отпуске в Дубае. Она в шортиках покрасовалась на лужайке. Певица играла со своими сыновьями. Артемий даже попинал мяч вместе с братиком. Белокурый Иван улыбался, пытаясь обыграть своего родственника.
«Любим и защищаем», — написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в 41 год. Многие осыпали ее комплиментами. также фанаты поразились тому, как подросли дети. «Ой, Ваня такой ангелочек», «Просто идеальная мама», «Незаконно быть такой стройной», «Какие классные мальчишки», «Старший в папу», — стали писать подписчики.
Артемий и Иван Пресняковы. Фото: соцсети звезды