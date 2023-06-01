«Любим и защищаем»: Подольская в крохотных шортах запечатлелась с подросшими сыновьями Преснякова на лужайке

На этот раз Наталья выложила милое фото, сделанное в отпуске в Дубае. Она в шортиках покрасовалась на лужайке. Певица играла со своими сыновьями. Артемий даже попинал мяч вместе с братиком. Белокурый Иван улыбался, пытаясь обыграть своего родственника.

«Любим и защищаем», — написала звезда.

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