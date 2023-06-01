«Вот, что значит генетика»: Мария Горбань показала, как ее фигура выглядит после родов – идеальный живот и стройные бедра

Мария Горбань уже давно снимается в кино. Она снялась в сериале «Кухня», где убедительно сыграла жену Дмитрия Нагиева. Эффектная блондинка продолжает строить карьеру. Однако этой весной она не раз ездила отдыхать на Шри-Ланку с семьей. Звезда счастлива в браке с Кириллом Зоткиным и растит двоих детей.
На этот раз Горбань решила поделиться своими личными кадрами. Она показала, как встретила первый день лета. Актриса показала, как выглядела с окргулившимся животом в 2021 году, когда ждала сына Нилана. А потом блондинка похвасталась нынешней фигурой. Она в черном белье оголила изящные бедра, плоский живот и упругую грудь.
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«А вы подготовились к лету?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. После рождения дочки Стефании она тоже быстро вернулась в форму. «Нет. Нам так сильно не повезло с генетикой», «Вот, что значит генетика. Повезло больше всего с ростом и конституцией», «Даже неприятно», «Все идеально», — стали писать подписчики.