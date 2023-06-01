«Вот, что значит генетика»: Мария Горбань показала, как ее фигура выглядит после родов – идеальный живот и стройные бедра

На этот раз Горбань решила поделиться своими личными кадрами. Она показала, как встретила первый день лета. Актриса показала, как выглядела с окргулившимся животом в 2021 году, когда ждала сына Нилана. А потом блондинка похвасталась нынешней фигурой. Она в черном белье оголила изящные бедра, плоский живот и упругую грудь.

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