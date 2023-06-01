Рудова в трусиках-ниточках и дутом топике блеснула своими прелестями: зона бикини взбудоражила народ

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой. Зрители любят ее за роль в сериале «Татьянин день». Блондинка в свои 39 лет продолжает сниматься и порой предстает в смелых постельных сценах. Звезда держит себя в форме. Она часто красуется в бикини.
На этот раз Наталья решила начать лето с покупок. Она показала не только новый купальник. Актриса надела белый топ из дутого материала. Она блеснула своим декольте. При этом блондинка была без юбки. Рудова показала свои формы в алых трусиках, которые едва прикрыли зону бикини.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Однако ее смелые кадры многих лишили дара речи. «Ну что творит», «Ой, а почему в трусиках», «Словно вообще голая», «В таком не утонешь», «Соблазнительно», «Хоть бы ноги сомкнула! Вульгарно», — стали писать подписчики.