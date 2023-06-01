Рудова в трусиках-ниточках и дутом топике блеснула своими прелестями: зона бикини взбудоражила народ

На этот раз Наталья решила начать лето с покупок. Она показала не только новый купальник. Актриса надела белый топ из дутого материала. Она блеснула своим декольте. При этом блондинка была без юбки. Рудова показала свои формы в алых трусиках, которые едва прикрыли зону бикини.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».