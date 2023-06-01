Анна Калашникова подумывает о пересмотре моральных принципов ради заработка

Певица Анна Калашникова на днях прокомментировала нецензурную лексику в творчестве Клавы Коки. Звезда сказала, что сама бранные слова на публике не использует, хотя и понимает, что это верный путь к хорошим гонорарам.

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Калашникова отметила, что на отборном русском мате держится популярность Сергея Шнурова и его команды «Ленинград». А также вспомнила эпатажную группу «Сектор Газа», которая тоже славилась текстами с крепким словцом.

Анна призналась, что иногда ее мучает соблазн пойти по такой же дорожке. Ведь это может принести неплохие деньги.

«Вот и я тоже начинаю задумываться, может, и мне стоит пойти по более простому пути в плане песен. Если в России, как говорил Сергей Шнуров, «народ любит всякое г…», значит, так оно и нужно. А кушать артистам тоже хочется», — сказала певица.

Источник: vnimanie.pro