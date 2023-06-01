Ольга Орлова поделилась нежными кадрами с трехмесячной дочкой: щекастое счастье улыбается

Весной Орлова устроила себе отпуск. Она не в первый раз оставила маленькую дочку без своего внимания. Телеведущая отдохнула с мужем на Мальдивах. Но уже 1 июня она была дома. Артистка поделилась трогательными кадрами с трехмесячной девочкой. Ольга усадила наследницу к себе на коленки. Голубоглазая малышка улыбалась, слушая маму.

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