Ольга Орлова поделилась нежными кадрами с трехмесячной дочкой: щекастое счастье улыбается

Ольга Орлова уже давно стала известной. Она выступала с группой «Блестящие», а потом стала ведущей шоу «Дом-2». К 45 годам артистка смогла наладить личную жизнь. Она не только счастлива в браке с бизнесменом Валерием, но и в этом году стала мамой во второй раз. Звезда родила дочку Анну.
Весной Орлова устроила себе отпуск. Она не в первый раз оставила маленькую дочку без своего внимания. Телеведущая отдохнула с мужем на Мальдивах. Но уже 1 июня она была дома. Артистка поделилась трогательными кадрами с трехмесячной девочкой. Ольга усадила наследницу к себе на коленки. Голубоглазая малышка улыбалась, слушая маму.
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«Я умею монтировать видео про собак, но я не умею делать это с Анюткой. Потому что я не знаю, как можно что-то не взять в монтаж. Немножко ми-ми-ми вам в ленту в День защиты детей», — написала звезда.
Поклонники восхитились малышкой. «Маленькая сладость», «Чудесная голубоглазка, цветок анютины глазки», «Такие щеки», «Папина дочурка!», «Вся в папу», — стали писать в Сети.