Нюша в купальнике-бюстье обнажила «сдобные» бедра: мякоть ног слиплась

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в стране. Но уже больше года артистка живет в Дубае. Она брала паузу в карьере ради семьи. Певица родила дочку Серафму-Симбу, а потом сына Саффрона. Но недавно она вернулась на сцену. Звезда усердно худела, чтобы вернуться в форму.
Поклонники следят за тем, как живет Нюша. На этот раз она устроила себе релакс в первый день лета. Примечательно, что певица в свои 32 года не перестает работать над собой. Она примерила изумрудный купальник-бюстье. Артистка обнажила свои загорелые бедра. А вот в области декольте виднелись белые полоски после загара.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что певицу осыпали комплиментами. Однако многие заметили, что ножки звезды пикантно слиплись. Нюша не скрывает, что пережила измену мужа во время второй беременности. Однако она смогла простить возлюбленного.