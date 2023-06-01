Нюша в купальнике-бюстье обнажила «сдобные» бедра: мякоть ног слиплась

Поклонники следят за тем, как живет Нюша. На этот раз она устроила себе релакс в первый день лета. Примечательно, что певица в свои 32 года не перестает работать над собой. Она примерила изумрудный купальник-бюстье. Артистка обнажила свои загорелые бедра. А вот в области декольте виднелись белые полоски после загара.

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