Бузова в одном полотенце предстала после душа, оголив бедра: белые полосочки от купальника видны

Ольга Бузова давно стала медийной персоной. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Артистка носит смелые наряды, а также не стесняется позировать в купальнике. Недавно она возобновила гастроли. Телеведущая то и дело делится личными кадрами, будоража народ.
На этот раз Бузова решила показать, как начинает день. Она запечатлелась сразу после душа. Артистка оголила на камеру, но все же прикрыла прелести полотенцем. Она обнажила свои изящные бедра. При этом Ольга предпочла не прятать следы от купальника, которые белели на теле.
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Телеведущая была еще с влажными волосами, а на ее лице не было макияжа. Поклонники осудили звезду за такие откровенные кадры. «Ой, а зачем все это?», «Опять голая», «Уже можно без полотенца», «Не зря с Волочковой родились в один день», «Надеемся, что в трусах», — стали писать подписчики.