Бузова в одном полотенце предстала после душа, оголив бедра: белые полосочки от купальника видны

На этот раз Бузова решила показать, как начинает день. Она запечатлелась сразу после душа. Артистка оголила на камеру, но все же прикрыла прелести полотенцем. Она обнажила свои изящные бедра. При этом Ольга предпочла не прятать следы от купальника, которые белели на теле.

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