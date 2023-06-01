Равшана Куркова засняла своего подросшего сына на тренировке: кудрявый боец джиу-джитсу в деле

На этот раз Куркова поделилась новыми фото со старшим наследником, которому около трех лет. Мальчик, как оказалось, занимается спортом. Актриса отдала его в секцию джиу-джитсу. Она засняла малыша в машине в трениках и красной футбокле. Равшана отметила, что они едут на тренировку. А потом она засняла его в белом кимоно.

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