Равшана Куркова засняла своего подросшего сына на тренировке: кудрявый боец джиу-джитсу в деле

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она регулярно появляется в новых проектах. Актриса не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть. Ей удалось скрыть первую беременность и рождение сына Гаспара. А на днях звезда объявила, что в марте тайно родила дочку.
На этот раз Куркова поделилась новыми фото со старшим наследником, которому около трех лет. Мальчик, как оказалось, занимается спортом. Актриса отдала его в секцию джиу-джитсу. Она засняла малыша в машине в трениках и красной футбокле. Равшана отметила, что они едут на тренировку. А потом она засняла его в белом кимоно.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кудрявым мальчиком. Многие отметили, что Гаспар похож на маму. К слову, его папой является бизнесмен Сергей Амарян. Однако потом появились слухи, что пара распалась. От кого актриса родила дочку — остается тайной. Пока звезда не показывала малышку.