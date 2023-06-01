Рудова в алом купальнике обнажила свои ядреные формы: грудь вывались из крохотного лифа - все ахнули

На этот раз Рудова решила подготовиться к лету. 1 июня она решила показать свой новый купальник. Актриса щегольнула в своей квартире в алом бикини. Она оголила рельефный пресс и плоский живот. А вот лиф не смог уместить ее прелести. Грудь выскользнула снизу. Наталья похвасталась формами.

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