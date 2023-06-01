Рудова в алом купальнике обнажила свои ядреные формы: грудь вывались из крохотного лифа - все ахнули

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она много лет снимается в кино. Многи ее знают по роли в сериале «Татьянин день». Другие оценили игру с Павлом Прилучным в картине «Жизнь по вызову. Зачастую блондинка играет роковых красоток. В свои 39 лет ей удается держать себя в форме. Звезда не перестаетдразнить фанатов.
На этот раз Рудова решила подготовиться к лету. 1 июня она решила показать свой новый купальник. Актриса щегольнула в своей квартире в алом бикини. Она оголила рельефный пресс и плоский живот. А вот лиф не смог уместить ее прелести. Грудь выскользнула снизу. Наталья похвасталась формами.
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«Мое лето началось с нового купальника», – отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. «Точно готова к пляжу», «С такой фигурой купальник не нужен», «Хороша», «Формы аппетитные», «Блондинка, которая будоражит», — стали писать подписчики.