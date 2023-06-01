Савельева запечатлела Сафонова с подросшим сыном на плечах в Израиле: счастливая семья

Саша Савельева много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала известной благодаря «Фабрике звезд». Но уже несколько лет певица строит сольную карьеру. Она большую часть времени посвящает семье. Артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым и растит сына Леона.
Недавно Саша призналась, что уже давно живет на две страны. Певица проводит много времени в Израиле. И вот уже несколько месяцев она находится там с семьей. 1 июня артистка поделилась редкими кадрами. Она показала, как подросший сын побывал в конном клубе, а также прогулялся с родителями по городу.
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Саша Савельева с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды
«Наслаждаться его детством, позволять себе тоже побыть иногда ребенком, быть защитой, опорой, поддержкой, помощью, плечом, показывать своим примером выдерживание трудностей, спрашивать о чувствах, любить», — написала Саша.
Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что Леон подрос. Однако до сих пор пара скрывает лицо сына.