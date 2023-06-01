Савельева запечатлела Сафонова с подросшим сыном на плечах в Израиле: счастливая семья

Недавно Саша призналась, что уже давно живет на две страны. Певица проводит много времени в Израиле. И вот уже несколько месяцев она находится там с семьей. 1 июня артистка поделилась редкими кадрами. Она показала, как подросший сын побывал в конном клубе, а также прогулялся с родителями по городу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».