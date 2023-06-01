Валерия Ланская раскрыла подробности предстоящей свадьбы: «Будет два или три платья»

Валерия Ланская, прожив с мужем Стасом Ивановым много лет, развелась в прошлом году. И вот теперь актриса объявила о том, что скоро снова выходит замуж. Ее избранником стал артист Московского театра оперетты Эдгар Голосный. Торжество намечено на лето.

«Пока думаем о том, какой будет свадьба. Самое важное, чтобы смогли приехать близкие люди — от этого зависит атмосфера, настроение. Сколько будет человек на свадьбе, пока не знаем. Мы сейчас еще всех обзваниваем и пытаемся это понять, пока в процессе», — поделилась Валерия.

Она добавила, что пока еще не выбрала место для праздника, а ведь от этого зависит, какое платье понадобится невесте.

«Если это на корабле — нужно одно платье, если в лесу или в парке пройдет церемония — нужен другой наряд. Возможен вариант, что будет два или три платья. Пока думаю», — объяснила актриса.

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Ланская призналась, что ее очень тревожило, как воспримет нового мужа мамы семилетний сын Артем. Но все сложилось как нельзя лучше.