«С удовольствием впадаем в детство»: Валерия повеселилась с двухлетней внучкой на празднике у Тодоренко

На этот раз Валерия побывала на празднике у Регины Тодоренко, которая решила отметить выход своей детской книжки. Певица на вечеринке отметилась с мужем Иосифом Пригожиным и сыном Арсением Шульгиным. Они весь вечер развлекали маленькую Селин. Девочка была в белом наряде. Ей подарили гавайский венок.

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