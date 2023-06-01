«С удовольствием впадаем в детство»: Валерия повеселилась с двухлетней внучкой на празднике у Тодоренко

Валерия давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты. Недавно артистка отпраздновала свое 52-летие. Примечательно, что в свои годы она не только восхищает публику своей моложавой внешностью, стройной фигурой, но и неиссякаемой энергией. Звезда выходные часто проводит с внучкой Селин.
На этот раз Валерия побывала на празднике у Регины Тодоренко, которая решила отметить выход своей детской книжки. Певица на вечеринке отметилась с мужем Иосифом Пригожиным и сыном Арсением Шульгиным. Они весь вечер развлекали маленькую Селин. Девочка была в белом наряде. Ей подарили гавайский венок.
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Иосиф Пригожин и Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды
«Потрясающий детский праздник устроила Регина Тодоренко в честь выхода своей замечательной книжки «Регина-путешественница спасает Австралию» в День защиты детей, с чем я всех от души поздравляю.
Нашей Селинке всего 2 года и 5 месяцев, а прослушала ее целиком и с интересом. Так что очень советую. Захватывающий сюжет, прекрасный слог и крутейшие иллюстрации, что для детской книги очень важно. А мы, как всегда, попадая в игровые комнаты, с удовольствием впадаем в детство. На свой телефон не сделала ни одного кадра — некогда было», — написала звезда.