Ольга Серябкина рассказала о мужской дискриминации в шоу-бизнесе

Известная певица Ольга Серябкина поделилась своим опытом в области музыкальной индустрии России. По ее наблюдениям, лидирующие позиции принадлежат мужчинам. При этом певица уверена: причиной тому – не дискриминация, а веяние моды. Серябкина добавила, что никогда не ощущала на себе дискриминации со стороны мужчин-артистов.

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Просто сейчас в российском шоу-бизнесе такое время, когда более популярны мужчины, все дело в этом, заключила бывшая солистка группы SEREBRO.

По материалам изданий «РИА ФАН» и Peopletalk