Рудова в тугом платье устроила колыхания груди без лифчика: «сочные персики» на виду у всех

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она регулярно появляется в новых проектах. В 39 лет блондинка активно занимается спортом. Она не перестает демонстрировать свои формы в смелых нарядах. Поклонники удивляются тому, что артистка до сих пор не замужем. Однако она всегда находится в центре внимания у парней.
На этот раз Наталья решила показать, как умеет отрываться. В первый день лета она выложила видео, на котором зажигательно танцует в тугом алом платье с декольте. Блондинка красовалась на фоне море. Она так отрывалась, что оголила свою грудь. Рудова отказалась от лифчика, поэтому сверкнула прелестями.
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Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Ох, вот это формы», «Всем бы так танцевать», «А грудь у вас уже убежала», «Парней так завлекаешь?», «Горячо», — стали писать в Сети.