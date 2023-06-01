«Я увидел его лежащим лицом в грязи»: Райан Гослинг признался, почему решил сыграть Кена в «Барби»

В новом интервью 42-летний актер Райан Гослинг объяснил, почему решил сыграть слащавого Кена в новом фильме «Барби». Причин оказалось две. Первая — мужчина хотел поработать с женщинами над проектом, в центре внимания которого находятся женщины.
А вторая кроется в том, что дочери артиста тоже играют с Барби и Кеном. И звездный папа проникся сочувствием к кукле, изображающей мужчину.
«Однажды я увидел его лежащим лицом в грязи на улице, рядом с раздавленным лимоном, — поделился Райан с журналом GQ. — И это было как… Историю этого парня нужно рассказать, понимаете?»
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Западные зрители уже запустили в соцсетях хештег #NotMyKen («не мой Кен»), заявляя, что Гослинг слишком стар для этой роли. Якобы в приятели для Барби нужно было подобрать более молодого и миловидного актера.
«Я скажу так, знаете, если люди не хотят играть с моим Кеном, есть много других Кенов, с которыми можно поиграть, — прокомментировал актер. — #NotMyKen — это такое забавное возмущение. Вы когда-нибудь вообще думали о Кене до этого? Вам никогда не было дела до Кена. Ваше лицемерие разоблачено. Вот почему его история должна быть рассказана».
«Теперь я забочусь об этом чуваке. Я как бы его представитель. Кен не смог прийти, чтобы получить эту награду сегодня, поэтому я здесь, чтобы принять ее за него».
Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет в американских кинотеатрах 21 июля.