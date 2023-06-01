«Я увидел его лежащим лицом в грязи»: Райан Гослинг признался, почему решил сыграть Кена в «Барби»

В новом интервью 42-летний актер Райан Гослинг объяснил, почему решил сыграть слащавого Кена в новом фильме «Барби». Причин оказалось две. Первая — мужчина хотел поработать с женщинами над проектом, в центре внимания которого находятся женщины.

А вторая кроется в том, что дочери артиста тоже играют с Барби и Кеном. И звездный папа проникся сочувствием к кукле, изображающей мужчину.

«Однажды я увидел его лежащим лицом в грязи на улице, рядом с раздавленным лимоном, — поделился Райан с журналом GQ. — И это было как… Историю этого парня нужно рассказать, понимаете?»

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