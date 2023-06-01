Ирина Алферова поделилась воспоминаниями о съемках с Вячеславом Тихоновым в «ТАСС уполномочен заявить…»

31 мая в Чите состоялось открытие 10-го Забайкальского Международного кинофестиваля. 1 июня рамках этого события прошел творческий вечер Ирины Алферовой. На мероприятии артистка вспоминала своих коллег по актерскому цеху. И делилась забавными историями со съемок.

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Алферова рассказала, что считает большим везением то, что ей в свое время удалось сняться в одном фильме с Вячеславом Тихоновым. Так как, по словам актрисы, он никогда не участвовал в плохих картинах.

«Он жил только творчеством. Он очень выбирал. Его фильмы все-все хорошие. Это редко бывает. <...> Он очень вдумчивый, очень такой красивый. <...> Мне повезло, что я с ним снималась в «ТАСС уполномочен заявить…». Когда картину начали снимать, ее снимал один режиссер. <...> Потом режиссера сменили. И новый режиссер Фокин, он всех заменил. Оставил только Тихонова и меня», — поделилась воспоминаниями Ирина.

А еще артистка рассказала о том, как во время съемок с Тихоновым пыталась управлять автомобилем. Оказалось, что в сцене на мосту Алферова только крутила руль, а на педали жал владелец машины, которому пришлось устроиться в ногах у актрисы.