Ирина Алферова поделилась воспоминаниями о съемках с Вячеславом Тихоновым в «ТАСС уполномочен заявить…»

31 мая в Чите состоялось открытие 10-го Забайкальского Международного кинофестиваля. 1 июня рамках этого события прошел творческий вечер Ирины Алферовой. На мероприятии артистка вспоминала своих коллег по актерскому цеху. И делилась забавными историями со съемок.
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Алферова рассказала, что считает большим везением то, что ей в свое время удалось сняться в одном фильме с Вячеславом Тихоновым. Так как, по словам актрисы, он никогда не участвовал в плохих картинах.
«Он жил только творчеством. Он очень выбирал. Его фильмы все-все хорошие. Это редко бывает. <...> Он очень вдумчивый, очень такой красивый. <...> Мне повезло, что я с ним снималась в «ТАСС уполномочен заявить…». Когда картину начали снимать, ее снимал один режиссер. <...> Потом режиссера сменили. И новый режиссер Фокин, он всех заменил. Оставил только Тихонова и меня», — поделилась воспоминаниями Ирина.
А еще артистка рассказала о том, как во время съемок с Тихоновым пыталась управлять автомобилем. Оказалось, что в сцене на мосту Алферова только крутила руль, а на педали жал владелец машины, которому пришлось устроиться в ногах у актрисы.
«Режиссер мне сказал, что я должна играть в теннис, ездить на лошадях, на машине кататься. А я не умела и вообще не представляла то, что я могу сесть за руль. <...> Меня записали в школу учиться водить машину. Тогда это было серьезно: я 4 месяца ходила, какие-то карбюраторы изучала. В общем, все время чего-то изучала. Ничего не помню. Конечно, ничего не поняла и ездить не научилась. <...> Когда дошло дело до того, что я должна водить эту машину: меня посадили за руль, сказали, нужно проехать мост. Я села за руль и поняла, что я сдвинуться могу. Год я училась! Я вышла из машины и говорю, что не могу, что боюсь. <...> Тогда пришлось владельцу этих жигулей лечь мне в ноги. Он нажимал на педали, а я крутила рулем», — призналась Алферова.