Куда уж выше: Хейли Стайнфелд вышла на красную дорожку в юбке с экстремальным разрезом

Звезда «Бамблби», «Соколиного глаза» и «Идеального голоса», 26-летняя Хейли Стайнфелд показала ножки. На днях она пришла на кинопремьеру в черной юбке с высоким разрезом, который полностью открыл взорам поклонников бедро актрисы.

Девушка предпочла наряд от бренда Bally, когда вышла на красную ковровую дорожку в Лос-Анджелесе. Вместе с черными юбкой и туфлями она «выгуляла» светлый джинсовый топ, под который, судя по боковым снимкам, не надела лифчик.