Куда уж выше: Хейли Стайнфелд вышла на красную дорожку в юбке с экстремальным разрезом

Звезда «Бамблби», «Соколиного глаза» и «Идеального голоса», 26-летняя Хейли Стайнфелд показала ножки. На днях она пришла на кинопремьеру в черной юбке с высоким разрезом, который полностью открыл взорам поклонников бедро актрисы.
Девушка предпочла наряд от бренда Bally, когда вышла на красную ковровую дорожку в Лос-Анджелесе. Вместе с черными юбкой и туфлями она «выгуляла» светлый джинсовый топ, под который, судя по боковым снимкам, не надела лифчик.
Хейли Стайнфелд на кинопремьере 30 мая 2023. Фото: Global Look Press
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Добавим, что это была светская премьера анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные – 2», который выйдет в американских кинотеатрах 2 июня. Хейли озвучивает персонажа Гвен Стейси в этой франшизе.