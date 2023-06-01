«Знакомьтесь, это Лука»: Ольга Серябкина впервые показала лицо своего годовалого сына

Ольга Серябкина много лет была частью группы SEREBRO, а потом стала успешной сольной исполнительницей. Певица может похвастаться тем, что вышла замуж за Георгия Начкебию в 2020 году. Она счастлива в браке. А потом артистка впервые стала мамой. Она растит сына Луку, которому уже чуть больше года.
Обычно Ольга скрывала лицо наследника. Она предпочла выдержать паузу, как делают многие звездные мамы. Но 1 июня артистка все же выложила новые фото с сыном и впервые показала его лицо. Мальчик в льняном костюме стоял рядом с мамой. У него каштановые волосы и карие глаза. Серябкина с нежностью его обнимала.
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Ольга Серябкина с сыном. Фото: соцсети звезды
«Знакомьтесь, это Лука», — написала звезда.
Поклонники были очарованы. Многие решили, что мальчик — копия мамы. «Ну что за красавчик наш Лука», «Твоя копия! Вспомнил твою детскую фотку с хмурой мордашкой и губки бантиком», «Лучик, на тебя и маму твою похож!», «Чудесный мальчик», — стали писать в Сети.