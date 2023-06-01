«Знакомьтесь, это Лука»: Ольга Серябкина впервые показала лицо своего годовалого сына

Обычно Ольга скрывала лицо наследника. Она предпочла выдержать паузу, как делают многие звездные мамы. Но 1 июня артистка все же выложила новые фото с сыном и впервые показала его лицо. Мальчик в льняном костюме стоял рядом с мамой. У него каштановые волосы и карие глаза. Серябкина с нежностью его обнимала.

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