Малыш с задорной улыбкой: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном, копией мамы, на скамейке

На этот раз Лиза предпочла поделиться снимком с прогулки. Она была в белых брюках и свитере. Актриса сидела на скамейке с малышом. Лев был в клетчатой толстовке и шортах. Он тянулся руками к ботинкам и задорно улыбался в камеру. Арзамасова с любовью смотрела на своего подросшего сына.

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