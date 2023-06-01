Малыш с задорной улыбкой: Арзамасова запечатлелась с подросшим сыном, копией мамы, на скамейке

Лиза Арзамасова уже много лет играет в кино. Она также успевает играть в театре. Звезда сериала «Папины дочки» регулярно появляется на публике, но свободное время предпочитает посвящать семье. Артистка вместе с мужем Ильей Авербухом растит сына Льва, которому уже год. Она с радостью исполняет роль мамы.
На этот раз Лиза предпочла поделиться снимком с прогулки. Она была в белых брюках и свитере. Актриса сидела на скамейке с малышом. Лев был в клетчатой толстовке и шортах. Он тянулся руками к ботинкам и задорно улыбался в камеру. Арзамасова с любовью смотрела на своего подросшего сына.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Лев — копия своей мамы. «Такой очаровательный! С праздником, счастливых дней, ярких впечатлений», «Такое чудо», «Мамин сын», «До чего красивые глазки», «Пошел в маму», «Обожаю ваши фото», «Милашик такой», — стали писать подписчики.