Потрясающе стройная, с копной роскошных волос: как сейчас выглядит 72-летняя Ирина Алферова — стареет красиво

Известная актриса Ирина Алферова в эти дни находится в Чите, где принимает участие в открывшемся накануне, 31 мая, 10-м Забайкальском Международном кинофестивале.

В первый день лета в рамках кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы. На нем Ирина Алферова предстала во всем блеске.

Актриса, которой в марте исполнилось 72 года, появилась на публике в весьма кокетливом наряде. Ирина Алферова облачилась во все черное, сочетав струящуюся юбку с облегающим топом с приспущенным плечом.

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