Потрясающе стройная, с копной роскошных волос: как сейчас выглядит 72-летняя Ирина Алферова — стареет красиво

Ирина Алферова. Фото: Global Look Press

Актриса Ирина Алферова в черном наряде с приспущенным плечом отметилась на кинофестивале в Чите.

Известная актриса Ирина Алферова в эти дни находится в Чите, где принимает участие в открывшемся накануне, 31 мая, 10-м Забайкальском Международном кинофестивале.

В первый день лета в рамках кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы. На нем Ирина Алферова предстала во всем блеске. 

Актриса, которой в марте исполнилось 72 года, появилась на публике в весьма кокетливом наряде. Ирина Алферова облачилась во все черное, сочетав струящуюся юбку с облегающим топом с приспущенным плечом.

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Так Ирина Алферова выглядит сейчас. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Выглядит одна из самых красивых актрис советского кино и по сей день потрясающе. 72-летняя Ирина Алферова стройна, у нее копна роскошных волос и такие же необыкновенные, как и в молодости, глаза. 

Ирина Алферова в молодости. Фото: Global Look Press

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