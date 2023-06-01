Потрясающе стройная, с копной роскошных волос: как сейчас выглядит 72-летняя Ирина Алферова — стареет красиво

Известная актриса Ирина Алферова в эти дни находится в Чите, где принимает участие в открывшемся накануне, 31 мая, 10-м Забайкальском Международном кинофестивале.
В первый день лета в рамках кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы. На нем Ирина Алферова предстала во всем блеске.
Актриса, которой в марте исполнилось 72 года, появилась на публике в весьма кокетливом наряде. Ирина Алферова облачилась во все черное, сочетав струящуюся юбку с облегающим топом с приспущенным плечом.
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Так Ирина Алферова выглядит сейчас. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Выглядит одна из самых красивых актрис советского кино и по сей день потрясающе. 72-летняя Ирина Алферова стройна, у нее копна роскошных волос и такие же необыкновенные, как и в молодости, глаза.
Ирина Алферова в молодости. Фото: Global Look Press