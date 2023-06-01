Счастливая мать на отдыхе: Екатерина Климова запечатлелась с дочкой и сыновьями от разных мужей

Первого июня, в День защиты детей, соцсети звезд наполняются снимками, на которых они предстают со своими наследниками.

Поделилась таким кадром с поклонниками и актриса и многодетная мама Екатерина Климова. На снимке, который был сделан во время отпуска с наследниками, Климова предстала с двумя сыновьями и дочкой, которых она родила от разных мужчин. Корней и Матвей появились в браке с актером Игорем Петренко, а дочка Бэлла рождена в союзе с Гелой Месхи.

На снимке нет старшей дочери Екатерины Климовой, Елизаветы, которую актриса родила в первом браке, с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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