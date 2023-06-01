«Просторная, с панорамными окнами и видом на реку»: Кристина и Андрей Черкасовы купили трехкомнатную квартиру в Москве

Бывшие участники «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы поделились прекрасной новостью в первый день лета.
Семейная пара стала обладательницей новой квартиры в Москве. Ликованию и радости Кристины и Андрея Черкасовых нет предела. Такой дорогой подарок супруги сделали себе на годовщину свадьбы.
«Поздравьте нас! Мы купили квартиру в Москве! Да, да. Да! В нашу годовщину мы сделали себе такой подарок. Большая, просторная, трехкомнатная, с панорамными окнами и видом на реку! Такая, о которой мечтали, и вот, мечта стала реальностью. Мы очень счастливы! Разделите эту радость с нами», - сообщили Андрей и Кристина Черкасовы в микроблоге.
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Напомним, 1 июня 2023 года исполнилось четыре года со дня пышной свадьбы Андрея и Кристины Черкасовых. В брак же пара вступила чуть раньше - 12 декабря 2018 года. А торжество для близких и друзей супруги устроили в первый день лета 2019 года.