«Просторная, с панорамными окнами и видом на реку»: Кристина и Андрей Черкасовы купили трехкомнатную квартиру в Москве

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Напомним, 1 июня 2023 года исполнилось четыре года со дня пышной свадьбы Андрея и Кристины Черкасовых. В брак же пара вступила чуть раньше - 12 декабря 2018 года. А торжество для близких и друзей супруги устроили в первый день лета 2019 года.