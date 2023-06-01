Мама Алла не выходит из дома: Пугачева отказалась от прогулок с мужем и детьми Гарри и Лизой по берегу моря — совсем плоха

Максим Галкин* в последнее время часто делится в микроблоге коротенькими видео, на которых запечатлевает моменты своего общения с близнецами Гарри и Лизой.
Шоумен показывал видео с велопрогулки с Гарри, а затем поделился кадрами, на которых предстал с сыном и дочкой во время вечерней прогулки по берегу моря в Израиле. Дети занимались спортом на тренажерах.
По какой-то причине компанию своему семейству не составила мама детей, известная певица Алла Пугачева.
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Поклонники звездной пары предположили, что Алла Пугачева, вероятно, совсем плохо себя чувствует, что вынуждена отказываться от променада по берегу моря со всей семьей.
Собственно, последние появления Аллы Пугачевой на публике демонстрируют, что передвигается Примадонна действительно с трудом. Ее постоянно кто-то поддерживает. Судя по всему, 74-летняя Алла Пугачева не решается на прогулки на большие расстояния.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.