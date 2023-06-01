Мама Алла не выходит из дома: Пугачева отказалась от прогулок с мужем и детьми Гарри и Лизой по берегу моря — совсем плоха

Максим Галкин* в последнее время часто делится в микроблоге коротенькими видео, на которых запечатлевает моменты своего общения с близнецами Гарри и Лизой.

Шоумен показывал видео с велопрогулки с Гарри, а затем поделился кадрами, на которых предстал с сыном и дочкой во время вечерней прогулки по берегу моря в Израиле. Дети занимались спортом на тренажерах.

По какой-то причине компанию своему семейству не составила мама детей, известная певица Алла Пугачева.

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