О состоянии Глеба Панфилова рассказал директор «Ленкома»: «Будет известно через несколько дней»

Глеб Панфилов. Фото: Global Look Press

Марк Варшавер оптимистично смотрит на состояние здоровья режиссера Панфилова.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, состояние режиссера Никиты Панфилова улучшается.

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — сказал Варшавер.

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Он опроверг информацию о том, что Панфилова якобы отключили от аппарата искусственной вентиляции легких: как объяснил директор «Ленкома», режиссер вообще не был подключен к ИВЛ, это выдумки. Марк Варшавер добавил, что ежедневно в больницу к Панфилову приходит сын, режиссер пока не говорит, но все слышит и понимает, и совсем скоро его ждет реабилитация.

«Время лечит, не зря говорят», — приводит слова Варшавера телеканал «360».

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