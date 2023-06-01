О состоянии Глеба Панфилова рассказал директор «Ленкома»: «Будет известно через несколько дней»

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, состояние режиссера Никиты Панфилова улучшается.

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — сказал Варшавер.

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Он опроверг информацию о том, что Панфилова якобы отключили от аппарата искусственной вентиляции легких: как объяснил директор «Ленкома», режиссер вообще не был подключен к ИВЛ, это выдумки. Марк Варшавер добавил, что ежедневно в больницу к Панфилову приходит сын, режиссер пока не говорит, но все слышит и понимает, и совсем скоро его ждет реабилитация.