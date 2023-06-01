Муж Ирины Агибаловой из «Дома-2» снял обручальное кольцо: что случилось

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова подловила мужа Юрия за занятием, которое ввело ее в ступор.

Экс-участница реалити-шоу вдруг увидела, как ее благоверный снимает с безымянного пальца обручальное кольцо. Ирина Агибалова решила, что этот жест не предвещает для нее ничего хорошего. Она тут же отреагировала.

«Ты снял кольцо? Что это означает, дорогой мой? Я не поняла юмора, Юра! Ты меня бросил?» — строго спросила Ирина Агибалова у мужа.

«Я его не снял, я его передвинул», — тут же сориентировался уличенный Юрий Васильевич.