Милашка в желтой футболке: Максим Галкин* подловил красавицу-дочку Лизу на берегу моря в Израиле – повзрослела

Максим Галкин* с дочкой Лизой. Фото: соцсети

Шоумен Максим Галкин* поделился новым видео с участием Лизы и Гарри.

Известный пародист Максим Галкин* эти дни проводит вместе с семьей в Израиле. Вероятно, у шоумена выдалась пауза в гастролях, которую он посвятил общению с детьми-близнецами Гарри и Лизой.

В микроблоге Максим Галкин* делится видео, на которых запечатлены моменты прогулок с Гарри и Лизой. 

На этот раз Максим Галкин* на закате привел детей от Аллы Пугачевой на берег моря. Все трое здесь занимались на тренажерах в полумраке и под шум волн.

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Максим Галкин* поочередно наводил камеру то на Лизу, то на Гарри, показывая, как резвятся сестра и брат. Дети за последний год заметно подросли.

Лиза пришла на побережье в желтой футболке, которая ей очень идет. Поклонники звездной пары умилились тому, как мило выглядит Лиза Галкина.

Лиза Галкина в Израиле. Фото: скрин соцсети

Напомним, в сентябре этого года Гарри и Лизе Галкиным исполнится уже по десять лет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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