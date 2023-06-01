Милашка в желтой футболке: Максим Галкин* подловил красавицу-дочку Лизу на берегу моря в Израиле – повзрослела

Известный пародист Максим Галкин* эти дни проводит вместе с семьей в Израиле. Вероятно, у шоумена выдалась пауза в гастролях, которую он посвятил общению с детьми-близнецами Гарри и Лизой.
В микроблоге Максим Галкин* делится видео, на которых запечатлены моменты прогулок с Гарри и Лизой.
На этот раз Максим Галкин* на закате привел детей от Аллы Пугачевой на берег моря. Все трое здесь занимались на тренажерах в полумраке и под шум волн.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Максим Галкин* поочередно наводил камеру то на Лизу, то на Гарри, показывая, как резвятся сестра и брат. Дети за последний год заметно подросли.
Лиза пришла на побережье в желтой футболке, которая ей очень идет. Поклонники звездной пары умилились тому, как мило выглядит Лиза Галкина.
Лиза Галкина в Израиле. Фото: скрин соцсети
Напомним, в сентябре этого года Гарри и Лизе Галкиным исполнится уже по десять лет.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.