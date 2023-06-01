Милашка в желтой футболке: Максим Галкин* подловил красавицу-дочку Лизу на берегу моря в Израиле – повзрослела

Известный пародист Максим Галкин* эти дни проводит вместе с семьей в Израиле. Вероятно, у шоумена выдалась пауза в гастролях, которую он посвятил общению с детьми-близнецами Гарри и Лизой.

В микроблоге Максим Галкин* делится видео, на которых запечатлены моменты прогулок с Гарри и Лизой.

На этот раз Максим Галкин* на закате привел детей от Аллы Пугачевой на берег моря. Все трое здесь занимались на тренажерах в полумраке и под шум волн.

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