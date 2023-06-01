Два шикарных платья: 32-летняя Яна Захарова из «Дома-2» выходит замуж – озвучена дата свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова готовится к свадьбе. Для бракосочетания Яна Захарова и ее возлюбленный выбрали нетривиальный день, пара решила заключить стать семьей официально в понедельник, 5 июня.

Яна Захарова рассказала, что выбрала для торжества целых два роскошных платья, поскольку не могла определиться.