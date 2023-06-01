Два шикарных платья: 32-летняя Яна Захарова из «Дома-2» выходит замуж – озвучена дата свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Яна Захарова готовится к свадьбе. Для бракосочетания Яна Захарова и ее возлюбленный выбрали нетривиальный день, пара решила заключить стать семьей официально в понедельник, 5 июня.
Яна Захарова рассказала, что выбрала для торжества целых два роскошных платья, поскольку не могла определиться.
«Мне хочется быть красивой. А определиться сложно было. Поэтому сначала очень пышное и со шлейфом, как у принцессы. А второе – чуть легче», - поделилась Яна Захарова.
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Напомним, Яне Захаровой 16 июня исполнится 33 года. Девушка потратила много времени на поиски того единственного, с кем ей захочется вступить в брак. Яна Захарова провела много дней на проекте «Дом-2» и даже возвращалась на обновленное реалити-шоу, но ни с кем из участников построить отношения она не смогла. Яна Захарова положила глаз на Даву, но тот сразу же дал понять, что не готов к роману с участницами телестройки.