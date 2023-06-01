«То, что она вышла на сцену – символично, ведь Пугачева считает нас рабами»: Шахназаров прошелся по Примадонне после концерта в Израиле

Недавнее появление Аллы Пугачевой на концерте группы «Машины времени» в Израиле произвело фурор не только в Кесарии, где выступал коллектив.

Выход 74-летней Аллы Пугачевой на сцену в минувшую субботу, 27 мая, продолжают обсуждать горячо обсуждать в России. Накануне Яна Поплавская раскритиковала Алла Борисовну, а затем нелестно отозвался часто критикующий певицу журналист Михаил Шахназаров. Досталось от него и Андрею Макаревичу*. Шахназаров припомнил музыкантам их грубые фразы в адрес россиян.

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