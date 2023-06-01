«То, что она вышла на сцену – символично, ведь Пугачева считает нас рабами»: Шахназаров прошелся по Примадонне после концерта в Израиле

Недавнее появление Аллы Пугачевой на концерте группы «Машины времени» в Израиле произвело фурор не только в Кесарии, где выступал коллектив.
Выход 74-летней Аллы Пугачевой на сцену в минувшую субботу, 27 мая, продолжают обсуждать горячо обсуждать в России. Накануне Яна Поплавская раскритиковала Алла Борисовну, а затем нелестно отозвался часто критикующий певицу журналист Михаил Шахназаров. Досталось от него и Андрею Макаревичу*. Шахназаров припомнил музыкантам их грубые фразы в адрес россиян.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Для меня, то, что она вышла на сцену — символично. Ведь Алла Борисовна считает нас рабами, а держащий ее за руку Андрей Макаревич* — говнюками», - высказался Шахназаров.
По материалам YouTubе-шоу «Абзац».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.